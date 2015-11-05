7975
единый
+375 (29) 387 89 39
Заказать обратный звонок
+375 (33) 387 89 39

+375 (33)387 89 39

+375 (25)693 97 29

+375 (17)399 99 96

с 10.00 до 21.00 без выходных
с 10.00 до 21.00 без выходных
+375 (29) 387 89 39

+375 (33)387 89 39

+375 (25)693 97 29

+375 (17)399 99 96

с 10.00 до 21.00 без выходных
Заказать обратный звонок
Каталог товаров
Войти Регистрация
Ресурс 13

7975 - единый номер

+375 (29) 387 89 39

+375 (33) 387 89 39

+375 (25) 693 97 29

+375 (17) 399 99 96

Антивирус
Барбершоп 






Товары для здоровья













Товары для красоты













Товары для мам









Товары для комфорта













Товары для спорта



                                            

                                                
                                                    Подарочные сертификаты
                                                    
                                                
                                            


                                            

                                                
                                                    Программное обеспечение
                                                    
                                                


                                        

                                                                    
                                                                    


                                                                

                                
                                


    

        
Новости 

        Все новости
    

	Все новости
	
 
					
				
					

				
				
					Как делать массаж лица
				
			
					
				
					

				
				
					Какая бритва лучше: роторная или сеточная?
				
			
					
				
					

				
				
					Можно ли с помощью гаджетов улучшить сон?
				
			
			





                                

	


                                
                            

                                                

                                                                


    

    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

        
    






                                                                    




			

			

                                    
                			

			

				Официальный эксклюзивный дистрибьютор Beurer GmbН в Беларуси			

		

        			

			

                                    
                			

			

				Все товары сертифицированы			

		

        			

			

                                    
                			

			

				Гарантия на приборы до 12 лет			

		

        			

			

                                    
                			

			

				Доставка по всей Беларуси			

		

        	
                                                                                                                                        

	
	

                        
        
		
			
            
            

            

                Beurer Медицина, Бойрер Здоровье

	            


            
                Товары

для здоровья            
            
				
											
										
					Товары для здоровья
											
						
									
								
			
		
		
                        
        
		
			
            
            

            

                            


            
                Товары

для красоты            
            
				
										
					Товары для красоты
									
								
			
		
		

                        
        
		
			
            
            

            

                            


            
                Товары

для детства            
            
				
										
					Товары для детства
									
								
			
		
		
                        
        
		
			
            
            

            

                            


            
                Товары

для комфорта            
            
				
										
					Товары для комфорта
									
								
			
		
		
                        
        
		
			
            
            

            

                            


            
                Товары

для спорта            
            
				
										
					Товары для спорта
									
								
			
		
		

                                
                                

                                    Статьи, обзоры, экспертное мнение
                                    Смотреть все
                                

                                

                                    


			

			
				
					
													Академия здоровья
											
					
						Академия здоровья
					
				
			
		

        			

			
				
					
													Академия комфорта
											
					
						Академия комфорта
					
				
			
		

        			

			
				
					
													Академия красоты
											
					
						Академия красоты
					
				
			
		

        			

			
				
					
													Академия детства
											
					
						Академия детства
					
				
			
		

        			

			
				
					
													Академия спорта
											
					
						Академия спорта
					
				
			
		

        			

			
				
					
													Праздники
											
					
						Праздники
					
				
			
		

        		

                                



                                

                                


						
			
				


						
			
				Все, что нужно знать об инфракрасных термометрах перед покупкой! Обязательно к прочтению!				
				
			
		
						
			
				


						
			
				Технологии в медицине. Как происходит безболезненное измерение содержания кислорода в крови пульсоксиметром?				
				
			
		
						
			
				


						
			
				The New York Times о пульсоксиметрах и коронавирусе				
				
			
		
						
			
				


						
			
				Выбираем лучший пульсоксиметр. Какой подойдёт именно вам?				
				
			
		
	

Смотреть все
                                    

                                        
                                                                                    

                                                


		

			

	





                                            

                                                                                

                                            

                                                





		

		
                                        			

				

					

                    

                        

                            
                                                                    Прибор контроля потребляемой жидкости Beurer DM 20
                                                                
									New								
                                

                                                                            

                                            
                                        

                                                                                

                                                
                                            

                                                                                                            

                            
                        

                    

                    

                    

                    

                    

                                                        

                                                                        
										114										
                                            
											 р.											за 1 шт
										
																			
                                                                    

                                                

                    


                    

						
							Прибор контроля потребляемой жидкости Beurer DM 20                            
					


                    

                    

                    											

															

									Артикул: 70368								

															

																				

																					

																					

																					

																					

																		

							                                                            

                                    
                            
                                3.57								                            
                                    

                                

                            							

						

											

							Удобный в пользовании прибор контроля потребляемой жидкости Beurer 
DM20 — это умный помощник для записи объема выпитой жидкости и контроля
 режима питья. Благодаря приложению Beurer HealthManager (язык интерфейса - русский) Вы всегда 
сможете следить за объемом выпитой Вами жидкости. Следите за собой — 
прибор контроля потребляемой жидкости облегчит Вам эту задачу!						

																										

													

																																

														

																			

																					-
											
											+
																							
																									
																							
										

																

												


					

                    

                    

				

			
			
		
                                        			

				

					

                    

                        

                            
                                                                    Воздухоочиститель Beurer LR 500
                                                                
									New								
                                

                                                                            

                                            
                                        

                                                                                

                                                
                                            

                                                                                                            

                            
                        

                    

                    

                    

                    

                    

                                                        

                                                                        
										1 213										
                                            
											 р.											за 1 шт
										
																			
                                                                    

                                                

                    


                    

						
							Воздухоочиститель Beurer LR 500                            
					


                    

                    

                    											

															

									Артикул: 66013								

															

																				

																					

																					

																					

																					

																		

							                                                            

                                    
                            
                                4.14								                            
                                    

                                

                            							

						

											

							
	 Beurer LR 500 – первый очиститель воздуха, контролируемый мобильным приложением Beurer FreshHome. Оно позволяет легко контролировать качество воздуха в помещении благодаря соединению устройства по Wi-Fi. Аппарат очищает воздух от внутренней пыли, волос животных, запахов, пыльцы, различных бактерий и вирусов, а также вредных газов, которые могут послужить возникновению аллергий и других заболеваний. Очиститель имеет трехслойную систему фильтров, один из которых HEPA 13, способный убирать 99,95% всех вредных частиц.
						

																										

													

																																

														

																			

																					-
											
											+
																							
																									
																							
										

																

												


					

                    

                    

				

			
			
		
                                        			

				

					

                    

                        

                            
                                                                    Косметическое зеркало с подсветкой Beurer BS 45
                                                                
									New								
                                

                                                                            

                                            
                                        

                                                                                

                                                
                                            

                                                                                                            

                            
                        

                    

                    

                    

                    

                    

                                                        

                                                                        
										100.20										
                                            
											 р.											за 1 шт
										
																			
                                                                    

                                                

                    


                    

						
							Косметическое зеркало с подсветкой Beurer BS 45                            
					


                    

                    

                    											

															

									Артикул: 58404								

															

																				

																					

																					

																					

																					

																		

							                                                            

                                    
                            
                                3.89								                            
                                    

                                

                            							

						

											

							
	 Косметическое зеркало с подсветкой идеально подойдет для Вашей ванной комнаты благодаря большой зеркальной поверхности с магнитным увеличительным зеркалом!
						

																										

													

																																

														

																			

																					-
											
											+
																							
																									
																							
										

																

												


					

                    

                    

				

			
			
		
                                        			

				

					

                    

                        

                            
                                                                    Грелка для ног Beurer FW 20 Cosy (серая)
                                                                
									New								
                                

                                                                            

                                            
                                        

                                                                                

                                                
                                            

                                                                                                            

                            
                        

                    

                    

                    

                    

                    

                                                        

                                                                        
										125.20										
                                            
											 р.											за 1 шт
										
																			
                                                                    

                                                

                    


                    

						
							Грелка для ног Beurer FW 20 Cosy (серая)                            
					


                    

                    

                    											

															

									Артикул: 53106								

															

																				

																					

																					

																					

																					

																		

							                                                            

                                    
                            
                                3.9								                            
                                    

                                

                            							

						

											

							
	 Электрогрелка для ног FW20 Cosy поможет согреть ваши ноги и подарит комфорт и безмятежность даже в самые сильные морозы. Специальная форма в виде сапожка и плюш сохранят высокую температуру нагревания даже после выключения прибора от розетки.
						

																										

													

																																

														

																			

																					-
											
											+
																							
																									
																							
										

																

												


					

                    

                    

				

			
			
		
                                        			

				

					

                    

                        

                            
                                                                    Прибор для массажа ног Beurer FM 90
                                                                
									New								
                                

                                                                            

                                            
                                        

                                                                                

                                                
                                            

                                                                                                            

                            
                        

                    

                    

                    

                    

                    

                                                        

                                                                        
										433.41										
                                            
											 р.											за 1 шт
										
																			
                                                                    

                                                

                    


                    

						
							Прибор для массажа ног Beurer FM 90                            
					


                    

                    

                    											

															

									Артикул: 64506								

															

																				

																					

																					

																					

																					

																		

							                                                            

                                    
                            
                                4.64								                            
                                    

                                

                            							

						

											

							
	 Современный массажёр для ног Beurer FM90 поможет Вам восстановить силы после рабочего дня и предоставит возможность почувствовать легкость и воодушевление. Прибор обладает уникальной технологией, подобной массажу Шиацу, который опирается на представления традиционной китайской медицины. Массаж предназначен для улучшения психического, эмоционального и душевного самочувствия.


 Товар категории "Товары для здоровья".
						

																										

													

																																

														

																			

																					-
											
											+
																							
																									
																							
										

																

												


					

                    

                    

				

			
			
		
                                        			

				

					

                    

                        

                            
                                                                    Щетка для чистки лица Beurer FC 49
                                                                
									New								
                                

                                                                            

                                            
                                        

                                                                                

                                                
                                            

                                                                                                            

                            
                        

                    

                    

                    

                    

                    

                                                        

                                                                        
										113.20										
                                            
											 р.											за 1 шт
										
																			
                                                                    

                                                

                    


                    

						
							Щетка для чистки лица Beurer FC 49                            
					


                    

                    

                    											

															

									Артикул: 58413								

															

																				

																					

																					

																					

																					

																		

							                                                            

                                    
                            
                                4.55								                            
                                    

                                

                            							

						

											

							Гладкая, красивая и сияющая кожа благодаря мягкому массажу и глубокой очистке с помощью щётки Beurer FC49.						

																										

													

																																

														

																			

																					-
											
											+
																							
																									
																							
										

																

												


					

                    

                    

				

			
			
		
                                        			

				

					

                    

                        

                            
                                                                    Тонометр с функцией ЭКГ Beurer BM 95 для измерения кровяного давления
                                                                
									NewХит-14%								
                                

                                                                            

                                            
                                        

                                                                                

                                                
                                            

                                                                                                            

                            
                        

                    

                    

                    

                    

                    

                                                        

                                                                                
												456.35 р.											
                                                                                    
												Экономия 63.89 р.											
                                                                            
										392.46										
                                            
											 р.											за 1 шт
										
																			
                                                                    

                                                

                    


                    

						
							Тонометр с функцией ЭКГ Beurer BM 95 для измерения кровяного давления                            
					


                    

                    

                    											

															

									Артикул: 65834								

															

																				

																					

																					

																					

																					

																		

							                                                            

                                    
                            
                                4.73								                            
                                    

                                

                            							

						

											

							
	 ✓ Имеет Регистрационное Удостоверение Министерства Здравоохранения РБ (ИМ-7.106427). Прибор прошел клинические испытания.


	 ✓ Имеет Сертификат типа средств измерений. Прибор соответствует требованиям медицинских учреждений.


	 Тонометр BM95 с уникальной возможностью передачи и сохранения данных через программное обеспечение СardioExpert на компьютер для последующего анализа (язык интерфейса на смартфоне - английский, на ПК - русский).




 Два режима:
	 1. измерение артериального давления (при подключении манжеты), 2. регистрация одноканальной ЭКГ: в I или во II или в III отведении в зависимости от способа наложения (при подключении электрокардиографа).


	
 
	
	
 
	

 						

																										

													

																																

														

																			

																					-
											
											+
																							
																									
																							
										

																

												


					

                    

                    

				

			
			
		
                                        			

				

					

                    

                        

                            
                                                                    Уютная электрогрелка размера XXL Beurer HK 125 Cosy XXL (цвет: серый)
                                                                
									New								
                                

                                                                            

                                            
                                        

                                                                                

                                                
                                            

                                                                                                            

                            
                        

                    

                    

                    

                    

                    

                                                        

                                                                        
										147.40										
                                            
											 р.											за 1 шт
										
																			
                                                                    

                                                

                    


                    

						
							Уютная электрогрелка размера XXL Beurer HK 125 Cosy XXL (цвет: серый)                            
					


                    

                    

                    											

															

									Артикул: 27413								

															

																				

																					

																					

																					

																					

																		

							                                                            

                                    
                            
                                3.82								                            
                                    

                                

                            							

						

											

							
	 Стильная и уютная электрическая грелка HK125 Cosy Grey поможет создать уют и комфорт в вашем доме в холодное время года. С ней вам будут не страшны сезонные простудные заболевания и болезненные ощущения при ревматизме, перенапряжении мышц и радикулите.
						

																										

													

																																

														

																			

																					-
											
											+
																							
																									
																							
										

																

												


					

                    

                    

				

			
			
			

	




                                                
                                            

                                        

                                        

                                            

                                                





		

		
                                        			

				

					

                    

                        

                            
                                                                    Бесконтактный термометр Beurer FT 90
                                                                
									Хит								
                                

                                                                            

                                            
                                        

                                                                                

                                                
                                            

                                                                                                            

                            
                        

                    

                    

                    

                    

                    

                                                        

                                                                        
										277.90										
                                            
											 р.											за 1 шт
										
																			
                                                                    

                                                

                    


                    

						
							Бесконтактный термометр Beurer FT 90                            
					


                    

                    

                    											

															

									Артикул: 79531								

															

																				

																					

																					

																					

																					

																		

							                                                            

                                    
                            
                                4.39								                            
                                    

                                

                            							

						

											

							

	 ✓ Имеет Регистрационное Удостоверение Министерства Здравоохранения РБ (ИМ-7.106426). Прибор прошел клинические испытания.


	 ✓ В процессе получения Сертификата типа средств измерений для соответствия требованиям медицинских учреждений.




	 Электронный термометр Beurer FT90 для измерения температуры тела человека бесконтактным способом. 
	 Измерение температуры тела: в области лба (инфракрасное измерение). 
	 Время измерения: несколько секунд.

						

																										

													

																																

														

																			

																					-
											
											+
																							
																									
																							
										

																

												


					

                    

                    

				

			
			
		
                                        			

				

					

                    

                        

                            
                                                                    Косметическое зеркало с подсветкой и внешним аккумулятором Beurer BS 39
                                                                
									Хит								
                                

                                                                            

                                            
                                        

                                                                                

                                                
                                            

                                                                                                            

                            
                        

                    

                    

                    

                    

                    

                                                        

                                                                        
										51.80										
                                            
											 р.											за 1 шт
										
																			
                                                                    

                                                

                    


                    

						
							Косметическое зеркало с подсветкой и внешним аккумулятором Beurer BS 39                            
					


                    

                    

                    											

															

									Артикул: 58502								

															

																				

																					

																					

																					

																					

																		

							                                                            

                                    
                            
                                4.47								                            
                                    

                                

                            							

						

											

							
	 Компактное карманное зеркало для нанесения макияжа и проведения косметических процедур BS39 прекрасно поместится в вашей косметичке и подойдёт для использования даже в полной темноте.
						

																										

													

																																

														

																			

																					-
											
											+
																							
																									
																							
										

																

												


					

                    

                    

				

			
			
		
                                        			

				

					

                    

                        

                            
                                                                    Тонометр для измерения артериального давления с USB Beurer BM 85
                                                                
									Хит								
                                

                                                                            

                                            
                                        

                                                                                

                                                
                                            

                                                                                                            

                            
                        

                    

                    

                    

                    

                    

                                                        

                                                                        
										288.16										
                                            
											 р.											за 1 шт
										
																			
                                                                    

                                                

                    


                    

						
							Тонометр для измерения артериального давления с USB Beurer BM 85                            
					


                    

                    

                    											

															

									Артикул: 65803								

															

																				

																					

																					

																					

																					

																		

							                                                            

                                    
                            
                                4.54								                            
                                    

                                

                            							

						

											

							
	 Тонометр BM85 с уникальной возможностью передачи и сохранения данных через программное обеспечение Beurer HealthManager (мобильная версия и версия для персонального компьютера, язык интерфейса - русский) для последующего анализа.

 
 						

																										

													

																																

														

																			

																					-
											
											+
																							
																									
																							
										

																

												


					

                    

                    

				

			
			
		
                                        			

				

					

                    

                        

                            
                                                                    Тонометр с функцией ЭКГ Beurer BM 95 для измерения кровяного давления
                                                                
									NewХит-14%								
                                

                                                                            

                                            
                                        

                                                                                

                                                
                                            

                                                                                                            

                            
                        

                    

                    

                    

                    

                    

                                                        

                                                                                
												456.35 р.											
                                                                                    
												Экономия 63.89 р.											
                                                                            
										392.46										
                                            
											 р.											за 1 шт
										
																			
                                                                    

                                                

                    


                    

						
							Тонометр с функцией ЭКГ Beurer BM 95 для измерения кровяного давления                            
					


                    

                    

                    											

															

									Артикул: 65834								

															

																				

																					

																					

																					

																					

																		

							                                                            

                                    
                            
                                4.73								                            
                                    

                                

                            							

						

											

							
	 ✓ Имеет Регистрационное Удостоверение Министерства Здравоохранения РБ (ИМ-7.106427). Прибор прошел клинические испытания.


	 ✓ Имеет Сертификат типа средств измерений. Прибор соответствует требованиям медицинских учреждений.


	 Тонометр BM95 с уникальной возможностью передачи и сохранения данных через программное обеспечение СardioExpert на компьютер для последующего анализа (язык интерфейса на смартфоне - английский, на ПК - русский).




 Два режима:
	 1. измерение артериального давления (при подключении манжеты), 2. регистрация одноканальной ЭКГ: в I или во II или в III отведении в зависимости от способа наложения (при подключении электрокардиографа).


	
 
	
	
 
	

 						

																										

													

																																

														

																			

																					-
											
											+
																							
																									
																							
										

																

												


					

                    

                    

				

			
			
		
                                        			

				

					

                    

                        

                            
                                                                    Тонометр для измерения артериального давления с USB Beurer BM 77
                                                                
									Хит								
                                

                                                                            

                                            
                                        

                                                                                

                                                
                                            

                                                                                                            

                            
                        

                    

                    

                    

                    

                    

                                                        

                                                                        
										220.12										
                                            
											 р.											за 1 шт
										
																			
                                                                    

                                                

                    


                    

						
							Тонометр для измерения артериального давления с USB Beurer BM 77                            
					


                    

                    

                    											

															

									Артикул: 65832								

															

																				

																					

																					

																					

																					

																		

							                                                            

                                    
                            
                                4.46								                            
                                    

                                

                            							

						

											

							
	 Тонометр BM77 с уникальной возможностью передачи и сохранения данных через программное обеспечение Beurer HealthManager (мобильная версия и версия для персонального компьютера, язык интерфейса - русский) для последующего анализа.

 
 						

																										

													

																																

														

																			

																					-
											
											+
																							
																									
																							
										

																

												


					

                    

                    

				

			
			
		
                                        			

				

					

                    

                        

                            
                                                                    Косметическое зеркало с подсветкой Beurer BS 49
                                                                
									Хит								
                                

                                                                            

                                            
                                        

                                                                                

                                                
                                            

                                                                                                            

                            
                        

                    

                    

                    

                    

                    

                                                        

                                                                        
										71.90										
                                            
											 р.											за 1 шт
										
																			
                                                                    

                                                

                    


                    

						
							Косметическое зеркало с подсветкой Beurer BS 49                            
					


                    

                    

                    											

															

									Артикул: 58401								

															

																				

																					

																					

																					

																					

																		

							                                                            

                                    
                            
                                4.39								                            
                                    

                                

                            							

						

											

							
	 Поворотное косметическое зеркало отлично впишется как на туалетный столик, так и на другое удобное для косметических процедур место. Регулирование угла поворота зеркала поможет рассмотреть ваше лицо с необходимого ракурса, благодаря чему уход за кожей будет проводится с наибольшей точностью. Благодаря своему компактному размеру зеркало с подсветкой BS49 поместится даже на миниатюрном трюмо.
						

																										

													

																																

														

																			

																					-
											
											+
																							
																									
																							
										

																

												


					

                    

                    

				

			
			
		
                                        			

				

					

                    

                        

                            
                                                                    Тонометр для измерения артериального давления с USB Beurer BM 58
                                                                
									Хит								
                                

                                                                            

                                            
                                        

                                                                                

                                                
                                            

                                                                                                            

                            
                        

                    

                    

                    

                    

                    

                                                        

                                                                        
										179.95										
                                            
											 р.											за 1 шт
										
																			
                                                                    

                                                

                    


                    

						
							Тонометр для измерения артериального давления с USB Beurer BM 58                            
					


                    

                    

                    											

															

									Артикул: 65516								

															

																				

																					

																					

																					

																					

																		

							                                                            

                                    
                            
                                4.38								                            
                                    

                                

                            							

						

											

							
	 Тонометр с уникальной возможностью передачи и сохранения данных через программное обеспечение HealthManager на компьютер для последующего анализа. 
 
	 BM58 Оснащен современной системой управления при помощи сенсорных кнопок.

 
 						

																										

													

																																

														

																			

																					-
											
											+
																							
																									
																							
										

																

												


					

                    

                    

				

			
			
		
                                        			

				

					

                    

                        

                            
                                                                    Стеклянные диагностические весы Beurer BG 39
                                                                
									Хит								
                                

                                                                            

                                            
                                        

                                                                                

                                                
                                            

                                                                                                            

                            
                        

                    

                    

                    

                    

                    

                                                        

                                                                        
										89.50										
                                            
											 р.											за 1 шт
										
																			
                                                                    

                                                

                    


                    

						
							Стеклянные диагностические весы Beurer BG 39                            
					


                    

                    

                    											

															

									Артикул: 76715								

															

																				

																					

																					

																					

																					

																		

							                                                            

                                    
                            
                                3.97								                            
                                    

                                

                            							

						

											

							
	 Помимо определения основных диагностических данных, BG39 позволяют определить значение активного обмена веществ. 
	 Модель оснащена 2-ух строчным дисплеем с отображением интерпретирующей пирамиды. 
	 Функция хранения в памяти последних двух измерений для 10 пользователей.
						

																										

													

																																

														

																			

																					-
											
											+
																							
																									
																							
										

																

												


					

                    

                    

				

			
			
			

	




                                                
                                            

                                        

                                        

                                            

                                                





		

		
                                        			

				

					

                    

                        

                            
                                                                    Датчик активности Beurer AS 97 Pulse Bluetooth
                                                                
									-25%								
                                

                                                                            

                                            
                                        

                                                                                

                                                
                                            

                                                                                                            

                            
                        

                    

                    

                    

                    

                    

                                                        

                                                                                
												150.80 р.											
                                                                                    
												Экономия 37.70 р.											
                                                                            
										113.10										
                                            
											 р.											за 1 шт
										
																			
                                                                    

                                                

                    


                    

						
							Датчик активности Beurer AS 97 Pulse Bluetooth                            
					


                    

                    

                    											

															

									Артикул: 67657								

															

																				

																					

																					

																					

																					

																		

							                                                            

                                    
                            
                                4.56								                            
                                    

                                

                            							

						

											

							
	 Beurer AS97 отлично подойдёт для мониторинга активности и сна благодаря уникальной возможности передачи и сохранения данных через программное обеспечение Beurer HealthManager (язык интерфейса - русский) на смартфон для последующего анализа. Датчик также обладает функцией напоминании необходимости движения во время дня, напоминая о дневной цели.
						

																										

													

																	                                        
                                        

                                            
                                            
                                                В наличии                                             
                                        

                                    															

														

																			

																					-
											
											+
																							
																									
																							
										

																

												


					

                    

                    

				

			
			
		
                                        			

				

					

                    

                        

                            
                                                                    Водяной воздухоочиститель Beurer LW 220 черный
                                                                
									-10%								
                                

                                                                            

                                            
                                        

                                                                                

                                                
                                            

                                                                                                            

                            
                        

                    

                    

                    

                    

                    

                                                        

                                                                                
												573.80 р.											
                                                                                    
												Экономия 57.38 р.											
                                                                            
										516.42										
                                            
											 р.											за 1 шт
										
																			
                                                                    

                                                

                    


                    

						
							Водяной воздухоочиститель Beurer LW 220 черный                            
					


                    

                    

                    											

															

									Артикул: 66016								

															

																				

																					

																					

																					

																					

																		

							                                                            

                                    
                            
                                3.83								                            
                                    

                                

                            							

						

											

							
	 Воздухоочиститель Beurer  LW220 предназначен для очищения, увлажнения и нейтрализации неприятных запахов в комнате. Он работает по принципу дождя – благодаря распылению водяной завесы воздух одновременно увлажняется и прочищается наиболее натуральным и эффективным способом (без использования фильтров).
	 При желании Вы можете добавить в воду немного водорастворимых эфирных масел. Это придаст помещению приятный аромат.
						

																										

													

																	                                        
                                        

                                            
                                            
                                                В наличии                                             
                                        

                                    															

														

																			

																					-
											
											+
																							
																									
																							
										

																

												


					

                    

                    

				

			
			
		
                                        			

				

					

                    

                        

                            
                                                                    Фитнес-браслет Beurer AS 81 BodyShape pink
                                                                
									-25%								
                                

                                                                            

                                            
                                        

                                                                                

                                                
                                            

                                                                                                            

                            
                        

                    

                    

                    

                    

                    

                                                        

                                                                                
												114.20 р.											
                                                                                    
												Экономия 28.55 р.											
                                                                            
										85.65										
                                            
											 р.											за 1 шт
										
																			
                                                                    

                                                

                    


                    

						
							Фитнес-браслет Beurer AS 81 BodyShape pink                            
					


                    

                    

                    											

															

									Артикул: 67635								

															

																				

																					

																					

																					

																					

																		

							                                                            

                                    
                            
                                3.93								                            
                                    

                                

                            							

						

											

							
	 С уникальной возможностью передачи и сохранения данных через программное обеспечение beurer HealthManager  (язык интерфейса - русский) и/или beurer BodyShape  (язык интерфейса - английский) на смартфон для последующего анализа.
	 AS81 Отслеживает активность, анализирует сон.
						

																										

													

																	                                        
                                        

                                            
                                            
                                                В наличии                                             
                                        

                                    															

														

																			

																					-
											
											+
																							
																									
																							
										

																

												


					

                    

                    

				

			
			
		
                                        			

				

					

                    

                        

                            
                                                                    Фитнес-браслет Beurer AS 81 BodyShape violet
                                                                
									-25%								
                                

                                                                            

                                            
                                        

                                                                                

                                                
                                            

                                                                                                            

                            
                        

                    

                    

                    

                    

                    

                                                        

                                                                                
												114.20 р.											
                                                                                    
												Экономия 28.55 р.											
                                                                            
										85.65										
                                            
											 р.											за 1 шт
										
																			
                                                                    

                                                

                    


                    

						
							Фитнес-браслет Beurer AS 81 BodyShape violet                            
					


                    

                    

                    											

															

									Артикул: 67636								

															

																				

																					

																					

																					

																					

																		

							                                                            

                                    
                            
                                4.05								                            
                                    

                                

                            							

						

											

							
	 С уникальной возможностью передачи и сохранения данных через программное обеспечение beurer HealthManager  (язык интерфейса - русский) и/или beurer BodyShape  (язык интерфейса - английский) на смартфон для последующего анализа.
	 AS81 Отслеживает активность, анализирует сон.
						

																										

													

																	                                        
                                        

                                            
                                            
                                                В наличии                                             
                                        

                                    															

														

																			

																					-
											
											+
																							
																									
																							
										

																

												


					

                    

                    

				

			
			
		
                                        			

				

					

                    

                        

                            
                                                                    Электрическая простыня Beurer UB 200 CosyNight
                                                                
									%								
                                

                                                                            

                                            
                                        

                                                                                

                                                
                                            

                                                                                                            

                            
                        

                    

                    

                    

                    

                    

                                                        

                                                                        
										465.20										
                                            
											 р.											за 1 шт
										
																			
                                                                    

                                                

                    


                    

						
							Электрическая простыня Beurer UB 200 CosyNight                            
					


                    

                    

                    											

															

									Артикул: 37501								

															

																				

																					

																					

																					

																					

																		

							                                                            

                                    
                            
                                4.14								                            
                                    

                                

                            							

						

											

							
	 Простыня с функцией электрообогрева UB200 – прибор для обогрева кровати универсального размера, оснащённый контролем за потреблением электроэнергии, функцией быстрого нагрева, и множеством других полезных дополнений. К тому же, модель оснажена уникальной возможностью управления через бесплатное приложение Beurer CosyNight (язык интерфейса - английский).
	 Подходит для матрацев разных размеров (200 x 90 см/ 200 х 100 см).
						

																										

													

																	                                        
                                        

                                            
                                            
                                                В наличии                                             
                                        

                                    															

														

																			

																					-
											
											+
																							
																									
																							
										

																

												


					

                    

                    

				

			
			
		
                                        			

				

					

                    

                        

                            
                                                                    Фитнес-браслет Beurer AS 87
                                                                
									-25%								
                                

                                                                            

                                            
                                        

                                                                                

                                                
                                            

                                                                                                            

                            
                        

                    

                    

                    

                    

                    

                                                        

                                                                                
												100.50 р.											
                                                                                    
												Экономия 25.13 р.											
                                                                            
										75.37										
                                            
											 р.											за 1 шт
										
																			
                                                                    

                                                

                    


                    

						
							Фитнес-браслет Beurer AS 87                            
					


                    

                    

                    											

															

									Артикул: 67656								

															

																				

																					

																					

																					

																					

																		

							                                                            

                                    
                            
                                4.45								                            
                                    

                                

                            							

						

											

							
	 AS87 - датчик активности с уникальной возможностью передачи и сохранения данных через программное обеспечение beurer HealthManager на смартфон для последующего анализа. Язык интерфейса - русский.
	 Измеряет активность, анализирует сон.
						

																										

													

																	                                        
                                        

                                            
                                            
                                                В наличии                                             
                                        

                                    															

														

																			

																					-
											
											+
																							
																									
																							
										

																

												


					

                    

                    

				

			
			
		
                                        			

				

					

                    

                        

                            
                                                                    Пульсометр с нагрудным поясом Beurer PM 80
                                                                
									-20%								
                                

                                                                            

                                            
                                        

                                                                                

                                                
                                            

                                                                                                            

                            
                        

                    

                    

                    

                    

                    

                                                        

                                                                                
												377.90 р.											
                                                                                    
												Экономия 75.58 р.											
                                                                            
										302.32										
                                            
											 р.											за 1 шт
										
																			
                                                                    

                                                

                    


                    

						
							Пульсометр с нагрудным поясом Beurer PM 80                            
					


                    

                    

                    											

															

									Артикул: 67600								

															

																				

																					

																					

																					

																					

																		

							                                                            

                                    
                            
                                4.01								                            
                                    

                                

                            							

						

											

							
	 Пульсометр PM80 предназначен для измерения частоты сердечных сокращений при помощи сенсоров в нагрудном ремне (по точности соответствующую ЭКГ).
	 В комплекте вместе с аппаратом вы найдете программный пакет EasyFit, установив который, вы сможете контролировать результаты изменений и проводить мониторинг полученных данных.
	 Пульсотафограф можно подключить к дополнительному устройству Speedbox для определения  ускорения ног.
	 Передача данных цифровая бесперебойная (отсутствие помех от других бегунов).
						

																										

													

																	                                        
                                        

                                            
                                            
                                                В наличии                                             
                                        

                                    															

														

																			

																					-
											
											+
																							
																									
																							
										

																

												


					

                    

                    

				

			
			
		
                                        			

				

					

                    

                        

                            
                                                                    Тонометр с функцией ЭКГ Beurer BM 95 для измерения кровяного давления
                                                                
									NewХит-14%								
                                

                                                                            

                                            
                                        

                                                                                

                                                
                                            

                                                                                                            

                            
                        

                    

                    

                    

                    

                    

                                                        

                                                                                
												456.35 р.											
                                                                                    
												Экономия 63.89 р.											
                                                                            
										392.46										
                                            
											 р.											за 1 шт
										
																			
                                                                    

                                                

                    


                    

						
							Тонометр с функцией ЭКГ Beurer BM 95 для измерения кровяного давления                            
					


                    

                    

                    											

															

									Артикул: 65834								

															

																				

																					

																					

																					

																					

																		

							                                                            

                                    
                            
                                4.73								                            
                                    

                                

                            							

						

											

							
	 ✓ Имеет Регистрационное Удостоверение Министерства Здравоохранения РБ (ИМ-7.106427). Прибор прошел клинические испытания.


	 ✓ Имеет Сертификат типа средств измерений. Прибор соответствует требованиям медицинских учреждений.


	 Тонометр BM95 с уникальной возможностью передачи и сохранения данных через программное обеспечение СardioExpert на компьютер для последующего анализа (язык интерфейса на смартфоне - английский, на ПК - русский).




 Два режима:
	 1. измерение артериального давления (при подключении манжеты), 2. регистрация одноканальной ЭКГ: в I или во II или в III отведении в зависимости от способа наложения (при подключении электрокардиографа).


	
 
	
	
 
	

 						

																										

													

																	                                        
                                        

                                            
                                            
                                                В наличии                                             
                                        

                                    															

														

																			

																					-
											
											+
																							
																									
																							
										

																

												


					

                    

                    

				

			
			
			

	




                                                
                                            

                                        

                                        

                                



                            

                                
              
              
            

                                                                                                      


    

        
Новости 

        Все новости
    

	Все новости
	
 
					
				
					

				
				
					Как делать массаж лица
				
			
					
				
					

				
				
					Какая бритва лучше: роторная или сеточная?
				
			
					
				
					

				
				
					Можно ли с помощью гаджетов улучшить сон?
				
			
			



                      


        

      


    

        

            

                

                    
                

                

                    
                    
                

            

            

                
Beurer-belarus.by - интернет-магазин товаров для красоты и здоровья из Германии

                

                    Техника для здоровья Бойрер – качественная немецкая продукция для Вашего хорошего самочувствия, комфорта и красоты.
                

                

                    Точные напольные и кухонные весы, многофункциональные массажеры, надежные электрогрелки, современные увлажнители и очистители воздуха, инновационные диагностические весы с возможностью сохранения данных в смартфоне, высокоточные пульсомеры, а также самые трендовые приборы для косметологии.
                

                

                    Вся продукция разработана для сохранения и улучшения здоровья, поддержания Вашей физической формы, отличного самочувствия и привлекательной внешности.
                

                

                    Сегодня современный здоровый человек занимается спортом, следит за своей фигурой и внешностью, он полон энергии и вдохновения.
                


                

                    

                        Бойрер поддерживает актуальный тренд здоровья и помогает Вам и Вашим близким оставаться здоровыми, красивыми, ухоженными, обеспечивает комфорт и уют в Вашем доме.
                    

                    

                        Надежные приборы с эргономичным привлекательным дизайном, которыми реально удобно и просто пользоваться – такое клиентоориентированное сочетание стало возможным благодаря постоянным исследованиям, разработкам и высокотехнологичному производству Бойрер.
                    

                    

                        В июне 2015 года Бойрер в пятый раз был удостоен премией Plus X Award и признан «Самым инновационным брендом года».
                    

                    

                        Ежегодно техника Бойрер получает награды фонда Warentest, Oko-tex, Plus X Award, а также премии за лучший дизаин Red Dot Design Award.
                    

                    

                        «Бренд столетия» - за 99 лет Бойрер оправдал этот титул, сохраняя отличное качество приборов. Регулярно продукция подлежит строгому техническому контролю со стороны Европейских сертифицирующих органов.
                    

                    

                        ЗАО «Территория Эдельвейс» – официальный эксклюзивный представитель в Беларуси компании Beurer.
                    

                    

                        Для Вас мы создаем атмосферу хорошей покупки и пользования техникой Вашего здоровья: уникальный ассортимент, приятные консультации, удобное гарантийное обслуживание.
                    

                    

                        Благодарим за Ваш интерес, доверие бренду и желание пользоваться качественными приборами Бойрер.
                    

                    

                


                
Подробнее


            


        

    


    

        
            

            
                        
                                                
                                            
    
    

        

            
Наши клиенты

            

                

                    
    
                                                    
  • 
                                
                            
    • 
                                                    
  • 
                                
                            
    • 
                                                    
  • 
                                
                            
    • 
                                                    
  • 
                                
                            
    • 
                                                    
  • 
                                
                            
    • 
                                                    
  • 
                                
                            
    • 
                                                    
  • 
                                
                            
    •