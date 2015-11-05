Beurer-belarus.by - интернет-магазин товаров для красоты и здоровья из Германии

Техника для здоровья Бойрер – качественная немецкая продукция для Вашего хорошего самочувствия, комфорта и красоты.

Точные напольные и кухонные весы, многофункциональные массажеры, надежные электрогрелки, современные увлажнители и очистители воздуха, инновационные диагностические весы с возможностью сохранения данных в смартфоне, высокоточные пульсомеры, а также самые трендовые приборы для косметологии.

Вся продукция разработана для сохранения и улучшения здоровья, поддержания Вашей физической формы, отличного самочувствия и привлекательной внешности.

Сегодня современный здоровый человек занимается спортом, следит за своей фигурой и внешностью, он полон энергии и вдохновения.

Бойрер поддерживает актуальный тренд здоровья и помогает Вам и Вашим близким оставаться здоровыми, красивыми, ухоженными, обеспечивает комфорт и уют в Вашем доме. Надежные приборы с эргономичным привлекательным дизайном, которыми реально удобно и просто пользоваться – такое клиентоориентированное сочетание стало возможным благодаря постоянным исследованиям, разработкам и высокотехнологичному производству Бойрер. В июне 2015 года Бойрер в пятый раз был удостоен премией Plus X Award и признан «Самым инновационным брендом года». Ежегодно техника Бойрер получает награды фонда Warentest, Oko-tex, Plus X Award, а также премии за лучший дизаин Red Dot Design Award. «Бренд столетия» - за 99 лет Бойрер оправдал этот титул, сохраняя отличное качество приборов. Регулярно продукция подлежит строгому техническому контролю со стороны Европейских сертифицирующих органов. ЗАО «Территория Эдельвейс» – официальный эксклюзивный представитель в Беларуси компании Beurer. Для Вас мы создаем атмосферу хорошей покупки и пользования техникой Вашего здоровья: уникальный ассортимент, приятные консультации, удобное гарантийное обслуживание. Благодарим за Ваш интерес, доверие бренду и желание пользоваться качественными приборами Бойрер.



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