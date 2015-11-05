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277.44 р. 346.80 р.Пульсометр с нагрудным поясом Beurer PM 70
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302.32 р. 377.90 р.Пульсометр с нагрудным поясом Beurer PM 80
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85.65 р. 114.20 р.Фитнес-браслет Beurer AS 81 BodyShape pink
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337.92 р. 422.40 р.Пульсометр с измерением высоты Beurer PM 90
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403.40 р.Электрическая простыня Beurer UB 190 CosyNight
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Все, что нужно знать об инфракрасных термометрах перед покупкой! Обязательно к прочтению! Технологии в медицине. Как происходит безболезненное измерение содержания кислорода в крови пульсоксиметром? The New York Times о пульсоксиметрах и коронавирусе Выбираем лучший пульсоксиметр. Какой подойдёт именно вам?Смотреть все
114 р. за 1 шт
Артикул: 70368
Удобный в пользовании прибор контроля потребляемой жидкости Beurer DM20 — это умный помощник для записи объема выпитой жидкости и контроля режима питья. Благодаря приложению Beurer HealthManager (язык интерфейса - русский) Вы всегда сможете следить за объемом выпитой Вами жидкости. Следите за собой — прибор контроля потребляемой жидкости облегчит Вам эту задачу!
1 213 р. за 1 шт
Артикул: 66013
Beurer LR 500 – первый очиститель воздуха, контролируемый мобильным приложением Beurer FreshHome. Оно позволяет легко контролировать качество воздуха в помещении благодаря соединению устройства по Wi-Fi. Аппарат очищает воздух от внутренней пыли, волос животных, запахов, пыльцы, различных бактерий и вирусов, а также вредных газов, которые могут послужить возникновению аллергий и других заболеваний. Очиститель имеет трехслойную систему фильтров, один из которых HEPA 13, способный убирать 99,95% всех вредных частиц.
100.20 р. за 1 шт
Артикул: 58404
Косметическое зеркало с подсветкой идеально подойдет для Вашей ванной комнаты благодаря большой зеркальной поверхности с магнитным увеличительным зеркалом!
125.20 р. за 1 шт
Артикул: 53106
Электрогрелка для ног FW20 Cosy поможет согреть ваши ноги и подарит комфорт и безмятежность даже в самые сильные морозы. Специальная форма в виде сапожка и плюш сохранят высокую температуру нагревания даже после выключения прибора от розетки.
433.41 р. за 1 шт
Артикул: 64506
Современный массажёр для ног Beurer FM90 поможет Вам восстановить силы после рабочего дня и предоставит возможность почувствовать легкость и воодушевление. Прибор обладает уникальной технологией, подобной массажу Шиацу, который опирается на представления традиционной китайской медицины. Массаж предназначен для улучшения психического, эмоционального и душевного самочувствия. Товар категории "Товары для здоровья".
113.20 р. за 1 шт
Артикул: 58413
Гладкая, красивая и сияющая кожа благодаря мягкому массажу и глубокой очистке с помощью щётки Beurer FC49.
456.35 р. Экономия 63.89 р. 392.46 р. за 1 шт
✓ Имеет Регистрационное Удостоверение Министерства Здравоохранения РБ (ИМ-7.106427). Прибор прошел клинические испытания. ✓ Имеет Сертификат типа средств измерений. Прибор соответствует требованиям медицинских учреждений. Тонометр BM95 с уникальной возможностью передачи и сохранения данных через программное обеспечение СardioExpert на компьютер для последующего анализа (язык интерфейса на смартфоне - английский, на ПК - русский). Два режима: 1. измерение артериального давления (при подключении манжеты), 2. регистрация одноканальной ЭКГ: в I или во II или в III отведении в зависимости от способа наложения (при подключении электрокардиографа).
147.40 р. за 1 шт
Артикул: 27413
Стильная и уютная электрическая грелка HK125 Cosy Grey поможет создать уют и комфорт в вашем доме в холодное время года. С ней вам будут не страшны сезонные простудные заболевания и болезненные ощущения при ревматизме, перенапряжении мышц и радикулите.
277.90 р. за 1 шт
Артикул: 79531
✓ Имеет Регистрационное Удостоверение Министерства Здравоохранения РБ (ИМ-7.106426). Прибор прошел клинические испытания. ✓ В процессе получения Сертификата типа средств измерений для соответствия требованиям медицинских учреждений. Электронный термометр Beurer FT90 для измерения температуры тела человека бесконтактным способом. Измерение температуры тела: в области лба (инфракрасное измерение). Время измерения: несколько секунд.
Артикул: 58502
Компактное карманное зеркало для нанесения макияжа и проведения косметических процедур BS39 прекрасно поместится в вашей косметичке и подойдёт для использования даже в полной темноте.
288.16 р. за 1 шт
Артикул: 65803
Тонометр BM85 с уникальной возможностью передачи и сохранения данных через программное обеспечение Beurer HealthManager (мобильная версия и версия для персонального компьютера, язык интерфейса - русский) для последующего анализа.
456.35 р. Экономия 63.89 р. 392.46 р. за 1 шт
✓ Имеет Регистрационное Удостоверение Министерства Здравоохранения РБ (ИМ-7.106427). Прибор прошел клинические испытания. ✓ Имеет Сертификат типа средств измерений. Прибор соответствует требованиям медицинских учреждений. Тонометр BM95 с уникальной возможностью передачи и сохранения данных через программное обеспечение СardioExpert на компьютер для последующего анализа (язык интерфейса на смартфоне - английский, на ПК - русский). Два режима: 1. измерение артериального давления (при подключении манжеты), 2. регистрация одноканальной ЭКГ: в I или во II или в III отведении в зависимости от способа наложения (при подключении электрокардиографа).
220.12 р. за 1 шт
Артикул: 65832
Тонометр BM77 с уникальной возможностью передачи и сохранения данных через программное обеспечение Beurer HealthManager (мобильная версия и версия для персонального компьютера, язык интерфейса - русский) для последующего анализа.
71.90 р. за 1 шт
Артикул: 58401
Поворотное косметическое зеркало отлично впишется как на туалетный столик, так и на другое удобное для косметических процедур место. Регулирование угла поворота зеркала поможет рассмотреть ваше лицо с необходимого ракурса, благодаря чему уход за кожей будет проводится с наибольшей точностью. Благодаря своему компактному размеру зеркало с подсветкой BS49 поместится даже на миниатюрном трюмо.
179.95 р. за 1 шт
Артикул: 65516
Тонометр с уникальной возможностью передачи и сохранения данных через программное обеспечение HealthManager на компьютер для последующего анализа. BM58 Оснащен современной системой управления при помощи сенсорных кнопок.
89.50 р. за 1 шт
Артикул: 76715
Помимо определения основных диагностических данных, BG39 позволяют определить значение активного обмена веществ. Модель оснащена 2-ух строчным дисплеем с отображением интерпретирующей пирамиды. Функция хранения в памяти последних двух измерений для 10 пользователей.
150.80 р. Экономия 37.70 р. 113.10 р. за 1 шт
Артикул: 67657
Beurer AS97 отлично подойдёт для мониторинга активности и сна благодаря уникальной возможности передачи и сохранения данных через программное обеспечение Beurer HealthManager (язык интерфейса - русский) на смартфон для последующего анализа. Датчик также обладает функцией напоминании необходимости движения во время дня, напоминая о дневной цели.
В наличии
573.80 р. Экономия 57.38 р. 516.42 р. за 1 шт
Артикул: 66016
Воздухоочиститель Beurer LW220 предназначен для очищения, увлажнения и нейтрализации неприятных запахов в комнате. Он работает по принципу дождя – благодаря распылению водяной завесы воздух одновременно увлажняется и прочищается наиболее натуральным и эффективным способом (без использования фильтров). При желании Вы можете добавить в воду немного водорастворимых эфирных масел. Это придаст помещению приятный аромат.
В наличии
114.20 р. Экономия 28.55 р. 85.65 р. за 1 шт
Артикул: 67635
С уникальной возможностью передачи и сохранения данных через программное обеспечение beurer HealthManager (язык интерфейса - русский) и/или beurer BodyShape (язык интерфейса - английский) на смартфон для последующего анализа. AS81 Отслеживает активность, анализирует сон.
В наличии
114.20 р. Экономия 28.55 р. 85.65 р. за 1 шт
Артикул: 67636
С уникальной возможностью передачи и сохранения данных через программное обеспечение beurer HealthManager (язык интерфейса - русский) и/или beurer BodyShape (язык интерфейса - английский) на смартфон для последующего анализа. AS81 Отслеживает активность, анализирует сон.
В наличии
465.20 р. за 1 шт
Артикул: 37501
Простыня с функцией электрообогрева UB200 – прибор для обогрева кровати универсального размера, оснащённый контролем за потреблением электроэнергии, функцией быстрого нагрева, и множеством других полезных дополнений. К тому же, модель оснажена уникальной возможностью управления через бесплатное приложение Beurer CosyNight (язык интерфейса - английский). Подходит для матрацев разных размеров (200 x 90 см/ 200 х 100 см).
В наличии
100.50 р. Экономия 25.13 р. 75.37 р. за 1 шт
Артикул: 67656
AS87 - датчик активности с уникальной возможностью передачи и сохранения данных через программное обеспечение beurer HealthManager на смартфон для последующего анализа. Язык интерфейса - русский. Измеряет активность, анализирует сон.
В наличии
377.90 р. Экономия 75.58 р. 302.32 р. за 1 шт
Артикул: 67600
Пульсометр PM80 предназначен для измерения частоты сердечных сокращений при помощи сенсоров в нагрудном ремне (по точности соответствующую ЭКГ). В комплекте вместе с аппаратом вы найдете программный пакет EasyFit, установив который, вы сможете контролировать результаты изменений и проводить мониторинг полученных данных. Пульсотафограф можно подключить к дополнительному устройству Speedbox для определения ускорения ног. Передача данных цифровая бесперебойная (отсутствие помех от других бегунов).
В наличии
456.35 р. Экономия 63.89 р. 392.46 р. за 1 шт
✓ Имеет Регистрационное Удостоверение Министерства Здравоохранения РБ (ИМ-7.106427). Прибор прошел клинические испытания. ✓ Имеет Сертификат типа средств измерений. Прибор соответствует требованиям медицинских учреждений. Тонометр BM95 с уникальной возможностью передачи и сохранения данных через программное обеспечение СardioExpert на компьютер для последующего анализа (язык интерфейса на смартфоне - английский, на ПК - русский). Два режима: 1. измерение артериального давления (при подключении манжеты), 2. регистрация одноканальной ЭКГ: в I или во II или в III отведении в зависимости от способа наложения (при подключении электрокардиографа).
В наличии